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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل أبزاخ

منذ 28 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل أبزاخ

وطنا اليوم_عمان 13 تشرين الأول 2024-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل أبزاخ بوفاة الحاجة فرحة محمود سعادة، أرملة المرحوم الحاج حسن صالح أبزاخ، ووالدة العميد الطيار المتقاعد عمر أبزاخ .

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها، وعموم آل أبزاخ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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