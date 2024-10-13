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إطلاق مشروع بحثي لتعزيز أنماط الاستهلاك الأمثل للمكملات الغذائية لدى مرضى السكري من النوع الثاني

منذ 5 دقائق
إطلاق مشروع بحثي لتعزيز أنماط الاستهلاك الأمثل للمكملات الغذائية لدى مرضى السكري من النوع الثاني

وطنا اليوم_اطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، مشروع دراسة بحثية ميدانية للتعرف على سلوكيات واتجاهات مرضى السكري من النوع الثاني تجاه المكملات الغذائية المستخدمة كجزء من علاج السكري وتقييم أنماط استهلاك هذه المكملات.

 

وذلك خلال محاضرة افتتحها مندوبا عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة وبحضور مدير مديرية الدواء الدكتورة رنا ملكاوي وعدد من ممثلي شركات الأغذية والأدوية المحلية، حيث عرضت الدكتورة فدوى حموه الأستاذ المساعد في قسم التغذية والصحة النفسية في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في مادبا ، تفاصيل مشروع الدراسة البحثية الميدانية التي ستجريها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال مؤسسة إبصار الذراع التنظيمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك والسبل الممكنة لدعمها ونشرها لاحقا في مجلات علمية مرموقة.

 

وتناولت المحاضرة شرحا عن أهمية الدراسة في الوقوف على أنماط استخدام هذه المكملات، وأهمية نتائجها وتوصياتها التي ستشكل مرجعية علمية لتقييم وعي المرضى بالاستخدام الأمثل لهذه المكملات وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب على استخدامها.


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