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نتنياهو يدعو إلى إخراج قوات اليونيفل من جنوب لبنان

منذ ساعتين
نتنياهو يدعو إلى إخراج قوات اليونيفل من جنوب لبنان

وطنا اليوم:دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إخراج قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، من مناطق القتال في لبنان.
وقال نتنياهو إن “رفض غوتيريش إخلاء قوات اليونيفيل يجعل من هذه القوات رهينة بيد حزب الله”.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة، الجمعة، بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار “بشكل متكرر وعمدا” على مواقعها.
والسبت حذرت اليونيفيل من نزاع إقليمي “كارثي”، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على جبهتي قطاع غزة ولبنان، لدحر حركة حماس وحزب الله، حليفي إيران.
وقد أثار استهداف قوات اليونيفيل، انتقادات دبلوماسية دولية وإدانات، صدرت كذلك عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وتنتشر قوات اليونيفيل جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل، وتضم نحو 10 آلاف جندي، وهي عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله، منذ فتح الأخير جبهة قتال في أكتوبر 2023.


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