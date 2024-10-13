الجغبير يناقش مع وزيري الصناعة والتجارة العراقيين التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين

الجغبير: الاتفاق على تنظيم اجتماع بين المصدرين الأردنيين ووزير التجارة ومدير الجمارك العراقيين لبحث كافة التحديات والمعيقات

الجغبير يؤكد على الدور الهام للسفير الأردني في العراق في ترتيب هذه اللقاءات وتسهيل التواصل بين البلدين.

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الأردن والعراق، اجتمع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري ووزير الصناعة العراقي المُهندس خالـد بتّـال النجـم، بحضور السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة.

ووصف الجغبير هذا اللقاء بأنه “رائع” ومليء بروح الاحترام والتقدير المتبادل، كما أثنى على دور السفير الأردني في العراق، والذي استضاف عشاءً تكريميًا لوزير الصناعة العراقي بحضور الجغبير وعدد من المسؤولين العراقيين.

وأشاد الحغبير بالسفير الأردني في العراق، مشيراً إلى دوره الهام في ترتيب هذه اللقاءات وتسهيل التواصل بين البلدين.

وفي ذات السياق، أوضح الجغبير أن هذا الاجتماع جاء لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقش مع الوزراء العراقيين التحديات التي تواجه التبادل التجاري، مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل وتحسين سبل التعاون.

وأشار إلى اتفاق الأطراف على نقطة هامة تتمثل في تنظيم لقاءات تجمع بين المصدرين الأردنيين والعراقيين، لبحث سبل تعزيز التصدير المتبادل وحل المشكلات التي يواجهها التجار من الجانبين.

وأعلن الجغبير بأنه تم الاتفاق على تنظيم اجتماع بين المصدرين الأردنيين ووزير التجارة العراقي ومدير الجمارك العراقي، في بغداد قريباً، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيأتي قبل انعقاد اللجنة المشتركة، ليكون فرصة للمصدرين الأردنيين للتفاعل المباشر مع المسؤولين العراقيين ومناقشة التحديات وجهاً لوجه، وذلك لضمان معالجة شاملة وفعالة للقضايا المطروحة.

وأكد على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التفاهم وتحسين التعامل التجاري، خاصة في ظل الشكاوى المتبادلة من الجانبين بشأن المعاملة الجمركية وغيرها من القضايا اللوجستية.

وأكد على استمرار اللقاءات بين الجانبين في المستقبل القريب لزيادة التعاون التجاري والصناعي، مشيراً إلى تفاؤله بأن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق نتائج إيجابية تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين