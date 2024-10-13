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صناعة الأردن تلتقي رئيس الوزراء وتصف اللقاء بالمثمر

منذ 24 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-07-02 13:40:47Z | | Lÿÿÿÿ

وطنا اليوم: التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، صباح اليوم الأحد برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في اطار التواصل الدائم وتعزيز العلاقات والشراكات بين الحكومة والقطاع الصناعي .

وأكد الجغبير، في بيان صحفي، أن اللقاء كان “إيجابيًا ومثمرًا للغاية”، مشيرًا إلى أنه يشكل بداية لرسم خارطة طريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات.

وقال الجغبير إن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية تهدف إلى زيادة التنمية الصناعية وتعزيز دعم القطاع الصناعي والتصديري، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل وتفعيل تطبيق مبدا المعاملة بالمثل وتعزيز انسيابية الاجراءات امام القطاع الصناعي لتعزيز استمارات القطاع وزيادة أنشطته وإنتاجيته .

وأوضح أن النقاش ركز على سبل تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية التصدي للتحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف الجغبير أنه تم الاتفاق على عقد لقاء قريب في غرفة  صناعة الأردن يجمع ممثلين من القطاع الصناعي  مع رئيس الوزراء بمشاركة الفريق الاقتصادي في الحكومة لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية بشكل شامل.

وتابع قائلًا: “نتطلع إلى استمرار هذه اللقاءات لتعزيز التواصل وتوحيد الجهود بين القطاعين من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

كما شدد الجغبير على أن اللقاء يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير القطاع الصناعي وزيادة فرص التصدير، ما يسهم في تعزيز دور الصناعة الأردنية في الاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه المساعي ودعم جهود التنمية.


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