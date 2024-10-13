للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يأسر مقاتلا من حزب الله

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أسر عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إنه عثر على “فتحة نفق تحت أحد المباني تؤدي إلى منطقة تمركز عناصر حزب الله مع وجود فتحة خروج مجاورة”.

وأضاف جيش الاحتلال أنه عثر “على مجمع تحت الأرض بعمق حوالي 7 أمتار، تحصن فيه عنصر من حزب الله”.

وتابع قائلاً إنه احتجز العنصر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويذكر أن حزب الله لم ينشر أي تصريحات حول رواية جيش الاحتلال عن احتجاز العنصر.

وكان حزب الله أعلن صباح الأحد، التصدي لمحاولتي تسلل لقوات الاحتلال في جنوب لبنان، والاشتباك مع قوة للاحتلال، في نقطتين بمحيط بلدة رامية بجنوب لبنان.

وأضاف أن عناصر حزب الله “فجروا عبوة ناسفة بقوة من جنود الاحتلال واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل” من موقعين إلى بلدة رامية.