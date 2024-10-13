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جماعة عمان تدعو قادة الاحزاب ونشطاء مواقع التواصل الى خطاب عقلاني لا يدغدغ العواطف

منذ 49 ثانية
جماعة عمان تدعو قادة الاحزاب ونشطاء مواقع التواصل الى خطاب عقلاني لا يدغدغ العواطف

وطنا اليوم:دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الاردنيين للتسلح باعلى درجات الوعي والحذر، ليساهموا في اجتياز بلدهم هذه المرحلة التي يواجه بها الكثير من التحديات والتهديدات، وهو يقع في قلب منطقة تمور بالفوضى والقلاقل والعدوان الذي تتسع دائرته.
كما دعت الجماعة في بيان اصدرته اليوم الاردنيين، الى نسيان التباينات في وجهات النظر وخلافات الرأي فيما بينهم، والالتفاف حول وطنهم وقيادتهم، ليتمكن الاردن من اجتياز هذه المرحلة الحرجة في تاريخه وتاريخ منطقتنا.
ودعت الجماعة قادة الاحزاب والرأي العام، الى ضرورة اعتماد خطاب عقلاني يهدف الى بناء الوعي الجمعي، ويبتعد عن دغدة العواطف وتسجيل المواقف.
كما دعت الجماعة في بيانها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى التوقف عن ممارسة الشعبويات من الرخيصة من خلال دغدغة مشاعر المواطنين بتضخيم معناتهم، للظهوربمظهر المصلحين.
ورفضت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها، التشكيك في مواقف الاردن، وإنكار حهودة خاصة في اغاثة غزة ولبنان، وجهوده لإيقاف العدوان عليهما.
واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالتأكيد على اهمية توحيد الاردنيين لصفوفهم خلف بلدهم وقيادتهم في مواجهة التحديات


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