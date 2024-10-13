استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.. واعتقال 19 فلسطينيا بالضفة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الأحد، استشهاد الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد منير موسى (37 عاماً) من بيت لحم، في مستشفى (سوروكا) داخل أراضي عام 48.

وأشار البيان إلى أن هيئة الشؤون المدنية تبلغت من قبل الاحتلال، باستشهاد الأسير موسى أول أمس الجمعة، مبينة أن الأسير معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 نيسان 2023، وهو الاعتقال الأول له، حيث كان يقبع في سجن (ريمون)، وما يزال موقوفا، وهو متزوج وأب لثلاث طفلات، وقبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية مزمنة ولا تتوفر معلومات كافية عن ظروف استشهاده.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 19 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، تم خلالها اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تشديد إجراءاتها العسكرية والقمعية في محافظات الضفة الغربية، عبر إغلاق الحواجز ومداخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وعرقلة تنقل المواطنين.

وأكد شهود عيان في رام الله، أن الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة، ويواصل إغلاق حاجز عطارة والمدخل الشمالي لمدينة البيرة وبوابة النبي صالح.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل وأبقت على إغلاق حارات البلدة القديمة ونصبت عدة حواجز عسكرية على بعض المداخل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي منطقة الأغوار الشمالية، يشهد حاجزا تياسير والحمرا المؤديان إلى الأغوار، أزمة خانقة وكثافة سير في كلا الاتجاهين مع تفتيش من قبل جيش الاحتلال للمواطنين والتدقيق في هوياتهم.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق جميع الحواجز العسكرية المؤدية لمدينة القدس المحتلة وأراضي عام 48.

من جهة أخرى، قال مسؤول ملف الاستيطان في قصرة فؤاد حسن في بيان، إن مستوطنين متطرفين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون وطردوهم من المنطقة تحت تهديد السلاح بحماية جيش الاحتلال.