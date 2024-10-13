تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمراقبة السدود

وطنا اليوم:قام أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، يوم أمس السبت جولة تفقدية في مركز التحكم بدير علا برفقة مساعد الأغوار الشمالية والوسطى وعدد من المدراء ورؤساء الوحدات.

وهدفت الجولة إلى التأكد من جاهزية غرف الطوارئ والكوادر والآليات استعدادًا للموسم المطري القادم، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

خلال الجولة، تفقد الحيصة أعمال الصيانة الجارية في الأغوار الشمالية والوسطى والمنشآت المائية وقناة الملك عبدالله واستمع إلى الملاحظات الميدانية لضمان تقديم الدعم اللازم للأحواض الزراعية ومناطق التنظيم والطرق النافذة.

كما أعلن الحيصة عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة في دير علا مرتبطة بغرف الطوارئ الفرعية على امتداد وادي الأردن والسدود في المملكة.

وبيّن أنه تم تخصيص فرق فنية وهندسية في كل غرفة طوارئ.

وفي ختام الجولة شدد الحيصة على ضرورة التعاون الكامل مع الحكام الإداريين والأجهزة المعنية وإطلاعهم على أي طارئ داعياً إلى الاستعانة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص عند الضرورة لضمان الجاهزية القصوى خلال الموسم المطري