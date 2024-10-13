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الامن ينشر تعديلات الأوقات لعمل جسر الملك حسين

منذ 12 ثانية
الامن ينشر تعديلات الأوقات لعمل جسر الملك حسين

وطنا اليوم:نشرت مديرية الأمن العام تعديلات جديدة حول أوقات عمل جسر الملك حسين خلال شهر تشرين الأول .
وتاليا ما نشرت :
*الإخوة المسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك حسين سوف يتم التعديل على ساعات العمل الرسمي في جسر الملك حسين و لايام محدده خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول لعام 2024 وكما هو مبين بالجدول ادناه.
باقي الايام_الغير مذكوره تكون حركة الجسر كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث يكون عمل الجسر من الساعه (7:30 )ولغاية الساعه (17:00).

ملاحظه: على جميع المسافرين المغادرين بأتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه .
للاستفسار يرجى التواصل على :
الادارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥


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