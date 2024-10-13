الفوسفات تمول توسعة وتأهيل طريق معان الشيدية بطول 62 كيلو مترا وبكلفة 15.6 مليون دينار

وطنا اليوم:بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبتمويل كامل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة 15.6 مليون دينار، العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق معان- المدورة من تقاطع الجفر وصولا إلى تقاطع الشيدية، ومنه باتجاه مناجم الشيدية بطول 62 كيلو مترا.

وثمنت وزارة الأشغال العامة والإسكان مبادرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتمويل هذا المشروع الحيوي والهام في المنطقة، مؤكدة أهمية المبادرة التي تأتي انطلاقا من مسؤولية الشركة المجتمعية، وفي إطار جهودها للمساهمة في دعم مسيرة التنمية والتطوير في المملكة، وخدمة المجتمع المحلي.

وأشادت الوزارة بالدور الكبير لشركة مناجم الفوسفات الأردنية الذي يعكس مساهماتها ومبادراتها الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية في مناطق عملها، وتحقيق معاني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وتتضمن أعمال المشروع، صيانة الطريق القائم وزيادة سعته في أجزاء كبيرة منه بنحو 3 أمتار ليصبح بعرض 10 -11 مترا، وتعبيده بالخلطة الإسفلتية، وكذلك تأهيل مداخل تقاطع الشيدية ومخارجه، وفصل المسارب، وعمل جزيرة وسطية من الكاندرين.

ويشمل المشروع أيضا تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لمنطقة تقاطع الشيدية، ورفد الطريق بكل مقومات السلامة المرورية من إشارات تحذيرية، وحواجز خرسانية وبلاستيكية، ومطبات وعواكس، وإشارات وأسهم إرشادية مضيئة حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.

ويأتي تمويل شركة مناجم الفوسفات الأردنية لهذا المشروع، في إطار مساهماتها وحرصها على دعم الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسينها، وتعزيز شموليتها، وخدمة المجتمعات المحلية في مواقع عملها، وتوفير احتياجاتها التنموية.

ويضاف هذا الدعم لسجل الشركة الزاخر في هذا الجانب من تقديم الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التنموية والتعليمية والصحية والبيئية والزراعية والخيرية، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل.