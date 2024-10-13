مروحيات عسكرية إسرائيلية تنقل جنودا أصيبوا في لبنان

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مروحيات عسكرية إسرائيلية تهبط في مستشفى رمبام بحيفا لنقل جنود أصيبوا في لبنان.

وذكرت منصات إسرائيلية أن الجنود أصيبوا إثر حادث أمني عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وأفادت بوقوع ما وصفته بـ”حادث أمني صعب” في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رمبام في حيفا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلي إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى رمبام في حيفا في “آخر 20 دقيقة”.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أن عناصره اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في أكثر من منطقة في جنوب لبنان.

وأشار الحزب إلى اشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان، فجر الأحد.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة في قوة من الجنود الإسرائيليين، واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، و”أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

واستمرت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، حتى ساعات الصباح.