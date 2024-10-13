بطارية ثاد للدفاع الجوي تنتقل من أمريكا إلى الكيان المحتل

وطنا اليوم:كشف مسؤول أمريكي، السبت، حقيقة نشر نظام “ثاد” في “الكيان الإسرائيلي”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول دفاعي أمريكي، قوله إن “قرار نشر نظام “ثاد” في إسرائيل لم يتخذ بعد”.

الى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه استعداداً لرد متوقع من إيران، ستنشر الولايات المتحدة بطارية “ثاد” للدفاع الجوي في إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة ستنقل على الفور إلى إسرائيل بطارية من نظام الدفاع الجوي ‏”ثاد” ‏لاعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية.

وأضافت: “نقل النظام الصاروخي، بحسب مصدر إسرائيلي، يتم بطلب إسرائيل من الولايات المتحدة من أجل إبراز التحالف القوي بين البلدين”.

وذكرت القناة أن قوات أميركية ستعمل على تشغيل نظام ‏”ثاد” ‏للدفاع الجوي داخل إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف 3 قواعد جوية في إسرائيل ومقر للموساد في تل أبيب بنحو 200 صاروخ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

هو اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense، وهو نظام دفاع جوي متطور يستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية تم تطويره من قبل شركة لوكهيد مارتن لصالح الجيش الأمريكي.

ويمكن للنظام اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي في مراحلها النهائية.

ويعتمد على تقنية الضرب للقتل (hit-to-kill)، حيث يقوم بإصابة الصاروخ الهدف بقوة الاصطدام بدلاً من الاعتماد على المتفجرات.

ويمكن لنظام “ثاد” العمل على ارتفاعات عالية جدًا (تصل إلى 150 كيلومتر) وبمدى يصل إلى حوالي 200 كيلومتر.

ويحمل النظام 8 صواريخ اعتراضية لكل قاذفة، ويستطيع العمل مع أنظمة دفاعية أخرى مثل باتريوت لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الشامل.