بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بطارية ثاد للدفاع الجوي تنتقل من أمريكا إلى الكيان المحتل

منذ ساعتين
بطارية ثاد للدفاع الجوي تنتقل من أمريكا إلى الكيان المحتل

وطنا اليوم:كشف مسؤول أمريكي، السبت، حقيقة نشر نظام “ثاد” في “الكيان الإسرائيلي”.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول دفاعي أمريكي، قوله إن “قرار نشر نظام “ثاد” في إسرائيل لم يتخذ بعد”.
الى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه استعداداً لرد متوقع من إيران، ستنشر الولايات المتحدة بطارية “ثاد” للدفاع الجوي في إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة ستنقل على الفور إلى إسرائيل بطارية من نظام الدفاع الجوي ‏”ثاد” ‏لاعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية.
وأضافت: “نقل النظام الصاروخي، بحسب مصدر إسرائيلي، يتم بطلب إسرائيل من الولايات المتحدة من أجل إبراز التحالف القوي بين البلدين”.
وذكرت القناة أن قوات أميركية ستعمل على تشغيل نظام ‏”ثاد” ‏للدفاع الجوي داخل إسرائيل.
وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف 3 قواعد جوية في إسرائيل ومقر للموساد في تل أبيب بنحو 200 صاروخ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
هو اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense، وهو نظام دفاع جوي متطور يستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية تم تطويره من قبل شركة لوكهيد مارتن لصالح الجيش الأمريكي.
ويمكن للنظام اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي في مراحلها النهائية.
ويعتمد على تقنية الضرب للقتل (hit-to-kill)، حيث يقوم بإصابة الصاروخ الهدف بقوة الاصطدام بدلاً من الاعتماد على المتفجرات.
ويمكن لنظام “ثاد” العمل على ارتفاعات عالية جدًا (تصل إلى 150 كيلومتر) وبمدى يصل إلى حوالي 200 كيلومتر.
ويحمل النظام 8 صواريخ اعتراضية لكل قاذفة، ويستطيع العمل مع أنظمة دفاعية أخرى مثل باتريوت لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الشامل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.. واعتقال 19 فلسطينيا بالضفة

11:41

تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمراقبة السدود

11:34

اكتشاف مقبرة مليئة بالهياكل العظمية تحت الخزانة في البتراء

11:19

الإقبال على أشجار الزنزلخت يتزايد في الغور الشمالي

11:05

الشونة الجنوبية.. التنقل هم يومي يفاقمه عدم التزام الباصات بخطوطها

10:58

الامن ينشر تعديلات الأوقات لعمل جسر الملك حسين

10:50

الفوسفات تمول توسعة وتأهيل طريق معان الشيدية بطول 62 كيلو مترا وبكلفة 15.6 مليون دينار

10:29

مروحيات عسكرية إسرائيلية تنقل جنودا أصيبوا في لبنان

10:21

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

10:10

إسناد تهمة التدخل بالقتل لزوجة قتيل الرمثا

10:03

إصابة 20 شخصا بحادث تصادم قطارين في مصر

09:56

إلى دولة رئيس الوزراء .. هيئة الخدمة العامة والإدارة

وفيات
وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمد