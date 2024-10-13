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إصابة 20 شخصا بحادث تصادم قطارين في مصر

منذ 6 ثواني
إصابة 20 شخصا بحادث تصادم قطارين في مصر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن إصابة 20 شخصا في حصيلة أولية لحادث تصادم قطارين في محافظة المنيا.
وشهدت محافظة المنيا تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية.
على إثر ذلك، توقفت حركة القطارات على خط القاهرة أسوان، نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 في منطقة ماقوسة بالقرب من محطة ابو قرقاص بالمنيا.
وقال خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، إنه تم توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين، وكلف نائبه محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا.
كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.


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