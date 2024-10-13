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خطة إسرائيلية بحصار وتجويع كل من يبقى في شمال غزة

منذ 28 ثانية
خطة إسرائيلية بحصار وتجويع كل من يبقى في شمال غزة

وطنا اليوم:لليوم الثامن على التوالي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، يتركز في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا والتوام والصفطاوي، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان في ظل إنذارات متكررة بالإخلاء.
يأتي ذلك بينما تعاني المستشفيات الثلاثة الرئيسية في المحافظة الشمالية، كمال عدوان والإندونيسي والعودة، من ضغط شديد إثر وصول عشرات الإصابات والضحايا على مدار الساعة، وسط نقص شديد في إمدادات الوقود والغذاء والدواء ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية لدى سكان المناطق الشمالية المحاصرة.
ومنذ صباح اليوم نفذت القوات الاسرائيلية عمليات نسف لمربعات سكنية في مناطق جباليا والتوام وسط قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة خلفت عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، الذين لا يعرف مصيرهم جراء صعوبة الوصول إليهم من قبل طواقم الإسعاف التي تتعرض بدورها لاستهداف إسرائيلي.
هذا وشهدت عدة مناطق متفرقة في مدينة غزة هجمات جوية إسرائيلية طالت أحياء في تل الهوى وحي الزيتون وشارع الجلاء، بينما أصيب 6 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال في استهدف أحد المنازل في حي التفاح شرق مدينة غزة.
هآرتس:
صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت ان خطة الجيش الإسرائيلي تقضي بحصار وتجويع كل من يبقى في شمال غزة
وفقا لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي، فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرا وسيتم تجويعه.


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