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بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي

منذ 5 ثواني
بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، وذلك للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل.
وقالت إن آخر موعد للتسحيل يوم الخميس المقبل الموافق 24/10/2024، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.
وبينت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا عن طريق الموقع https://exams.moe.gov.jo/ ، حيث يوجد حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، كما وانه تُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.
وأضافت أن على الطالبة غير الأردنيين مراجعة قسم الامتحانات خلال فترة التسجيل في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.
وبين الوزارة أنه يُستوفى مبلغ (20) دينارًا رسم اشتراك، بالإضافة إلى (10) دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة، و(5) دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.


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