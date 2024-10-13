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50 مليون دولار قيمة الخسائر المادية للإعصار ميلتون

منذ 56 ثانية
50 مليون دولار قيمة الخسائر المادية للإعصار ميلتون

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن إعصار “ميلتون” خلف خسائر مادية تقدر بحوالي 50 مليار دولار، وذلك بعدما اجتاح ولاية فلوريدا وأدى إلى مقتل 16 شخصاً على الأقل.
جاء ذلك في تصريح للرئيس بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حيث أشار إلى تقديرات الخبراء حول حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها الإعصار.
وضرب “ميلتون” سواحل فلوريدا مساء الأربعاء كعاصفة من الفئة الثالثة، مما أدى إلى تدمير العديد من المناطق التي لا تزال تعاني من آثار إعصار “هيلين” الذي اجتاح المنطقة قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل 237 شخصاً في جنوب شرق الولايات المتحدة.
بحلول يوم الجمعة، أعلنت السلطات في فلوريدا أن 2.5 مليون منزل وشركة ما زالوا بدون كهرباء، في حين لا تزال بعض المناطق على طول مسار العاصفة، من خليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي، غارقة تحت المياه.
في جزيرة سييستا كي قرب ساراسوتا، التي كانت ضمن المناطق الأكثر تضرراً، ترك الإعصار مشهداً مأساوياً، حيث غمرت المياه الشوارع وتنتشر جذوع الأشجار المتساقطة والحطام على الطرقات.
فيما بدأ السكان بالعودة لتقييم الأضرار والبدء في استعادة حياتهم الطبيعية


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