وفاة بحادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بوفاة شخص مساء أمس السبت نتيجة حادث تصادم بين مركبتين (تريلا وديانة).

وبحسب التقرير المروري، وقع حادث التصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة سواقة باتجاه عمان.

وأشار إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

وأكدت إدارة السير على أهمية الالتزام بقواعد وأولويات المرور لتفادي المخالفات الخطرة، وذلك لضمان انسيابية حركة السير والمحافظة على سلامة الجميع.

وشددت على ضرورة عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال الحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى الجاهزية التامة لتقديم الدعم على مدار الساعة.