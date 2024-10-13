مدير زراعة إربد يدعو لتأخير قطاف الزيتون لضمان نضج أفضل وزيادة نسبة الزيت

وطنا اليوم – دعا مدير زراعة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، المزارعين إلى تأجيل عملية قطاف الزيتون إلى بداية الشهر القادم، بهدف السماح للثمار بالوصول إلى مرحلة النضج المثالية. هذا التأخير سيؤدي إلى زيادة نسبة الزيت وتحسين جودة المنتج.

وأكد أبو عرابي أن الظروف المناخية الحالية ملائمة لنضوج الزيتون بشكل مثالي، مشيرًا إلى أهمية مراقبة تغير لون الثمار لتحديد الوقت الأنسب للقطاف. وحذر من التسرع في القطاف، الذي قد يؤدي إلى تقليل نسبة الزيت، مما يضر بكمية الإنتاج وجودة الزيت المستخرج ويؤثر سلباً على العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأضاف أن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم قد يشهد زيادة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك إلى موسم مطري ممتاز. ومن المتوقع أن يتم قطف حوالي 80 ألف طن من ثمار الزيتون، منها 75% للاستخدام في إنتاج الزيت والبقية للتخليل. ومن المنتظر أن يصل إنتاج زيت الزيتون إلى 12 ألف طن هذا الموسم.

كما نصح أبو عرابي المزارعين بوضع الثمار بعد القطف في صناديق بلاستيكية أو أكياس الخيش، مع تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية التي قد تؤثر سلبًا على جودة الزيت. وأوصى أيضًا بعصر الزيتون خلال 36 ساعة من القطف لضمان أفضل جودة. وأشار إلى وجود 52 معصرة زيتون في محافظة إربد ستفتح أبوابها في الخامس عشر من الشهر الحالي، حيث تقدر المساحة المزروعة بالزيتون في المحافظة بنحو 200 ألف دونم.

وأكد في ختام حديثه على أهمية عدم خلط الثمار المتساقطة بفعل الرياح مع الثمار السليمة، وذلك للحفاظ على جودة زيت الزيتون. وأوصى أيضًا بتقليم الأشجار بعد انتهاء موسم القطاف للتخلص من الأفرع المصابة بالآفات وإضافة السماد العضوي للأرض.