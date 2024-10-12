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عاجل: رغم القصف والتجويع.. اهالي شمال غزة يتمسكون بالبقاء في مناطقهم

منذ 43 ثانية
عاجل: رغم القصف والتجويع.. اهالي شمال غزة يتمسكون بالبقاء في مناطقهم

وطنا اليوم_بينما تحدثت تقارير إعلامية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي يفصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة من خلال سيطرة الآليات وغطاء الطائرات المسيّرة، وسط تدهور إنساني حاد، أكد مراسل قناة الجزيرة في شمال القطاع، أنس الشريف، أن أهالي شمال غزة يرفضون كلّ محاولات الإخلاء القسري، ويصرّون على البقاء في مناطقهم متنقلين من شارع إلى آخر ومن زاوية إلى أخرى.

 

وقال الشريف في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “قبل قليل، شاهدت عدداً من الأسر التي انتقلت إلى غرب المدينة، ينام الناس في الشوارع تحت البرد والمطر، مصرّين على البقاء في الشمال وعدم مغادرته”.

 

ويقيم جيش الاحتلال سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع، فيما نسف الجيش عشرات المنازل في مخيم جباليا بالروبوتات المتفجرة.

 

وعزل جيش عشرات الآلاف من العائلات الباقية في مناطق جباليا وشمالي القطاع، فيما تمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الغذائية لسكان شمال قطاع غزة ما ينذر بمجاعة جديدة، وذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها على القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023.


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