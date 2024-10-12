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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السواعير وأبو الغنم والهميسات و القطيشات

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السواعير وأبو الغنم والهميسات و القطيشات

وطنا اليوم_عمان 12 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة السواعير بوفاة اللواء محمود درويش السواعير، وإلى عشيرة أبو الغنم بوفاة سالم شريف أبو الغنم، وإلى عشيرة الهميسات بوفاة ريهام العدوان، زوجة النائب أحمد الهميسات، وإلى عشيرة القطيشات بوفاة الحاج عوني إسماعيل القطيشات.

 

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السواعير وأبو الغنم والهميسات والقطيشات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

*كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة*.


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