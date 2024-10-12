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توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية لدعم جمعيات مستخدمي المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

منذ 21 ثانية
توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية لدعم جمعيات مستخدمي المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وطنا اليوم_عُقد يوم السبت الموافق 12/10/2024 في بيت الضيافة بدير علا، لقاء مشترك جمع بين سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية الأردنية، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية السيد عبدالفتاح الشلبي، بالإضافة إلى مدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه و كبار موظفين السلطة المعنية بإدارة مياه الري ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن.

 

يأتي اللقاء ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن. وتخلل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين تلك الجمعيات، التي تدير حالياً ما يزيد عن 78% من المساحة المروية في الوادي، وتعزيز دورها في إدارة مياه الري بالتعاون مع السلطة، مما ساهم في تحسين توزيع المياه وتقليل الفاقد والحفاظ على البنية التحتية.

 

وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن إلى أهمية دور المؤسسة التعاونية في بناء قدرات المجتمعات المحلية.

 

بينما أعرب مدير عام المؤسسة التعاونية السيد عبدالفتاح الشلبي عن تقديره لدور السلطة في إشراك المزارعين في إدارة مياه الري، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم مركز التدريب التابع للمؤسسة التعاونيه لأعطاء الدورات التدريبية والورشات للجمعيات .


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