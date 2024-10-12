وطنا اليوم_أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، أنّ الأردن أرسل طائرة مساعدات ثامنة إلى لبنان الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، وقالت إنّ الطائرة العسكرية أجلت 35 أردنيًا في طريق عودتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت السبت، حاملة على متنها 15 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني.

وتعد هذه الطائرة الثامنة من طائرات المساعدات الأردنية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه إلى 125 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، وفق البيان.

وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية لدعم بعض القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها .

واستقبل الطائرة سفير المملكة في لبنان وليد الحديد، ومن الجانب اللبناني ممثل قائد الجيش اللبناني العميد غالب كنعان.

وأعرب كنعان عن شكر قيادة الجيش اللبناني لجلالة الملك عبد الله الثاني على وقوف المملكة ودعمها المستمر للشعب اللبناني.