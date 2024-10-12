محافظ إربد يتفقد المراكز الصحية في لواءي الأغوار الشمالية وبني كنانة

وطنا اليوم_قام محافظ إربد، صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، بجولة تفقدية شملت عدداً من الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، يرافقه مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور شادي بني هاني. وشملت الجولة زيارة كل من مركز صحي الكريمة الأولي ومركز صحي وقاص الأولي في لواء الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى مركز صحي الحمة الأردنية الأولي في لواء بني كنانة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ برؤساء المراكز الصحية والكوادر الطبية والوظيفية، وبحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية، استمع إلى المطالب والاحتياجات. كما اطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين، مثمناً الجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية في المنطقة.