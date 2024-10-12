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انقطاع المساعدات عن شمال غزة واحتراق المخبز الوحيد في جباليا

منذ 41 ثانية
انقطاع المساعدات عن شمال غزة واحتراق المخبز الوحيد في جباليا

وطنا اليوم_أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، انقطاع خطوط المساعدات الغذائية عن شمال غزة، في حين قالت الأمم المتحدة إن الوضع “وصل إلى نقطة الانهيار في شمال القطاع وجنوبه”.

وأوضح البرنامج الأممي أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق بسبب العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء، وذلك في الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على القطاع لليوم الـ372.

وأكد البرنامج أن النيران اندلعت في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة، وأن تصاعد العنف في شمال القطاع له “أثر كارثي” على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

نقطة الانهيار

وقد قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة أصبحت في أقل مستوى لها منذ أشهر ولم يحصل أحد في غزة على حصة غذاء في الشهر الجاري بسبب فرض قيود على دخول إمدادات الإغاثة.

أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، انقطاع خطوط المساعدات الغذائية عن شمال غزة، في حين قالت الأمم المتحدة إن الوضع “وصل إلى نقطة الانهيار في شمال القطاع وجنوبه”.

وأوضح البرنامج الأممي أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق بسبب العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء، وذلك في الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على القطاع لليوم الـ372.

وأكد البرنامج أن النيران اندلعت في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة، وأن تصاعد العنف في شمال القطاع له “أثر كارثي” على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

نقطة الانهيار

وقد قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة أصبحت في أقل مستوى لها منذ أشهر ولم يحصل أحد في غزة على حصة غذاء في الشهر الجاري بسبب فرض قيود على دخول إمدادات الإغاثة.وأكد حق، في مؤتمر صحفي يومي، أن برنامج الأغذية العالمي أفاد بتوقف دخول مساعدات الإغاثة المنقذة للحياة إلى شمال غزة، مضيفا أن المعابر الرئيسية إلى شمال قطاع غزة أغلقت ولن يكون من الممكن عبورها إذا استمر التصعيد.

وأوضح المتحدث أن برنامج الأغذية العالمي قام بتوزيع آخر مخزوناته المتبقية من الأغذية في شمال غزة على شركاء ومطابخ تؤوي العائلات النازحة حديثا، لكنها لا تكفي لمدة أسبوعين.

وأضاف المسؤول الأممي “لقد وصل الوضع إلى نقطة الانهيار وكذلك في جنوب غزة”، مؤكدا أنه لا يوجد توزيع للغذاء والمخابز تكافح لتأمين الدقيق، وهو ما يهدد باضطرارها لإغلاق أبوابها في أي وقت.

يأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.


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