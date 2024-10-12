غرفة تجارة عمان تتقصى الفرص التجارية في أوزبكستان

وطنا اليوم_عمان – أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، على أهمية استكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والخدمية بين الأردن وجمهورية أوزبكستان، بهدف رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع السفير الأردني لدى أوزبكستان، ديماي حداد، وبحضور أعضاء من غرفة تجارة عمان.

وأشار الحاج توفيق إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه السفارة الأردنية في طشقند من خلال توفير قاعدة بيانات حول السلع القابلة للتصدير واحتياجات السوق الأوزبكية. وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمخرجات لقاء سابق جمع وفداً رسمياً أوزبكياً بغرفة تجارة عمان، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تم الاتفاق على ترتيب لقاءات متخصصة افتراضية بين قطاعات التجارة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل، بالتنسيق مع غرفة التجارة في طشقند، وذلك لبحث الفرص المتاحة وتقييم إمكانية دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوزبكية. كما تمهّد هذه اللقاءات لزيارة وفد تجاري أردني رسمي إلى أوزبكستان.

ورغم الإمكانيات الكبيرة المتاحة، أشار الحاج توفيق إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت أقل من الطموحات، مما يتطلب جهوداً إضافية لإزالة الصعوبات التي تعيق حركة السلع بالاتجاهين.

من جانبه، أعرب السفير حداد عن استعداد السفارة للتعاون الكامل مع غرفة تجارة عمان ونظيرتها في طشقند لتسهيل الأعمال التجارية. وأكد أن زيارة الوفد التجاري الأردني لأوزبكستان ستكون فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التبادل التجاري. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأوزبكي يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، بالإضافة إلى قطاعات المنسوجات والصناعات الدوائية.

ناقش السفير أيضاً التحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري، وعلى رأسها عائق النقل نظراً لعدم وجود خطوط طيران مباشرة بين البلدين، إلا أن هناك بدائل قيد الدراسة، بما في ذلك خطوط نقل تجارية برية عبر تركيا والعراق.

أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان على أهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرين إلى ضرورة تدعيم التعاون في مجالات السياحة، وخاصة السياحة الدينية، وتسهيل تدفق السياح بين البلدين. كما شددوا على أهمية ترويج أوزبكستان سياحياً من خلال الشركات السيا

حية الأردنية.