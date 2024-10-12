طالبات “خديجة بنت خويلد” يشاركن في يوم تفاعلي لاستكشاف العالم الرقمي بالتعاون مع أورنج الأردن

وطنا اليوم_شاركت أورنج الأردن في فعالية يوم وظيفي بمدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية للبنات في الرمثا ضمن شراكتها مع مبادرة “مدرستي”. استهدفت الفعالية طالبات الصفين الثامن والتاسع بهدف تقديم رؤية مستقبلية موسعة حول الخيارات المهنية والتعرف على أهمية الأدوات الرقمية في تطوير المسار المهني وتحقيق الأحلام.

قدّم فريق أورنج الأردن، بالتعاون مع مختبرات التصنيع الرقمي وقسم استقطاب المواهب، جلسة تفاعلية شملت التعريف بالخدمات الرقمية وبرامج الشركة التمكينية، مثل منصة “Orange Coursat” وأكاديمية البرمجة. هذا إلى جانب تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز القدرات المهنية للطلاب والطالبات في المستقبل.

أعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بالشراكة مع مبادرة مدرستي، التي أسهمت في تطوير البيئة التعليمية في المدارس الحكومية على مستوى المملكة، كما ركزت الشركة في هذه الفعالية على تقديم الدعم الإرشادي للطلاب في هذه المرحلة العمرية الحرجة، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة لمستقبلهم.

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