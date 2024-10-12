بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

طالبات “خديجة بنت خويلد” يشاركن في يوم تفاعلي لاستكشاف العالم الرقمي بالتعاون مع أورنج الأردن

منذ ساعتين
طالبات “خديجة بنت خويلد” يشاركن في يوم تفاعلي لاستكشاف العالم الرقمي بالتعاون مع أورنج الأردن

وطنا اليوم_شاركت أورنج الأردن في فعالية يوم وظيفي بمدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية للبنات في الرمثا ضمن شراكتها مع مبادرة “مدرستي”. استهدفت الفعالية طالبات الصفين الثامن والتاسع بهدف تقديم رؤية مستقبلية موسعة حول الخيارات المهنية والتعرف على أهمية الأدوات الرقمية في تطوير المسار المهني وتحقيق الأحلام.

 

قدّم فريق أورنج الأردن، بالتعاون مع مختبرات التصنيع الرقمي وقسم استقطاب المواهب، جلسة تفاعلية شملت التعريف بالخدمات الرقمية وبرامج الشركة التمكينية، مثل منصة “Orange Coursat” وأكاديمية البرمجة. هذا إلى جانب تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز القدرات المهنية للطلاب والطالبات في المستقبل.

 

أعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بالشراكة مع مبادرة مدرستي، التي أسهمت في تطوير البيئة التعليمية في المدارس الحكومية على مستوى المملكة، كما ركزت الشركة في هذه الفعالية على تقديم الدعم الإرشادي للطلاب في هذه المرحلة العمرية الحرجة، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة لمستقبلهم.

 

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.ora

nge.jo.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:14

الأردن .. إغلاق مكتب أحوال وجوازات الرصيفة 5 أيام

12:37

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تغادر إلى لبنان لإجلاء أردنيين

12:34

سميرات يستهل زياراته لشركات الاتصالات من أمنية ويلتقي قمحيه

12:25

إسبانيا للعالم: أوقفوا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل

12:05

رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي بأعضاء الهيئة التدريسية ” القدامى والجدد”

12:02

نادي حمادة الرياضي يستضيف وفد شباب العواصم العربية

12:00

القوات الصهيونية تعتدي على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

11:34

البنتاغون يعلن عن صفقة أسلحة مع الإمارات

11:29

بعد إعصار ميلتون المدمر .. تماسيح عملاقة تقتحم المنازل في فلوريدا

11:01

على طاولة دولة الرئيس حكومة قوية ، أردن قوي

10:19

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

10:04

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة “شراكات من أجل مستقبل أمة” في دبي

وفيات
وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024