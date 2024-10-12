نادي حمادة الرياضي يستضيف وفد شباب العواصم العربية

وطنا اليوم_عمان – استضاف نادي حمادة الرياضي الوفد المشارك في فعاليات اللقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية، الذي نظمته وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار “منتدى الشباب العربي: الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.

وأعرب رائد حمادة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حمادة ورئيس النادي، في كلمته الترحيبية عن سعادته باستضافة الوفد الشبابي العربي في العاصمة عمان، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح للشباب العربي تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الدول العربية.

و أكد حمادة أن الشباب العربي تجمعهم هوية واحدة ، وأن هذه اللقاءات تسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون الشبابي العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد حمادة بالدور المهم الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل أفضل للعالم العربي، مضيفًا أن العمل الشبابي العربي يجب أن يرتكز على رؤية مشتركة تعزز التعاون والوحدة بين الدول العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية، الرياضية، والثقافية.

وقال إن الشباب هم القوة المحركة لمستقبل العالم العربي، ويجب علينا العمل على تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأوضح حمادة أن نادي حمادة الرياضي، الذي يتبع سلسلة مطاعم حمادة، يُعد مركزًا للنشاطات الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، حيث يضم فرقًا في كرة القدم، رياضة السيارات، وكرة الطاولة للسيدات.

وأوضح أن النادي لا يقتصر دوره على تنظيم الأنشطة الرياضية فحسب، بل يساهم أيضًا في تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الشباب من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات.

وأكد حمادة على التزام النادي بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه المستمر للشباب والمجتمع المحلي، خصوصًا في تمكين الشباب ودعم الأسر المحتاجة.

من جهته، شكر مدير شباب العاصمة أنس القضاة، نادي حمادة على استضافته للوفد العربي، مشيدًا بالدور الريادي الذي يلعبه النادي في دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية،الاجتماعية، والثقافية.

وقال القضاة ان نادي حمادة ليس مجرد مؤسسة رياضية، بل هو نموذج يحتذى به في المسؤولية الاجتماعية ودعم وتمكين الشباب.