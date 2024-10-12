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إسبانيا للعالم: أوقفوا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل

منذ ساعتين
إسبانيا للعالم: أوقفوا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بسبب عملياتها في لبنان، بما في ذلك النيران الإسرائيلية التي أصابت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).

وقال سانشيز للصحفيين يوم الجمعة: “لا بد لي من انتقاد وإدانة الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام في لبنان، فهي مستهجنة تمامًا وغير مقبولة، وتعمل كتذكير بالحاجة الملحة لإنهاء العنف ووقف دوامة الصراع في لبنان وغزة والضفة الغربية”.

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل، مؤكدًا على ضرورة توقف الحكومة الإسرائيلية عن أعمالها العدائية التي تنتهك القانون الدولي من خلال غزو دولة ثالثة، في إشارة إلى لبنان، وكذلك القانون الإنساني الدولي، كما أشارت محكمة العدل الدولية. تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت من أوائل الدول في أوروبا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية العام الماضي، وقد أوقفت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل في وقت مبكر من الصراع.


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