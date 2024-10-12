البنتاغون يعلن عن صفقة أسلحة مع الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع صواريخ GMLRS وATACMS للإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وطنا اليوم_وجاء في بيان البنتاغون: “قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية أجنبية محتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لذخائر GMLRS وATACMS، بالإضافة إلى العناصر اللوجستية وعناصر برنامج الدعم ذات الصلة، بقيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دولار”.

من الصفقة، تخطط الإمارات لشراء 259 مجموعة من أنظمة GMLRS، والتي ستشمل ما مجموعه 1554 صاروخا، بالإضافة إلى 203 صواريخ ATACMS.

وستوفر الولايات المتحدة أيضا التدريب والبرمجيات والدعم الفني واللوجستي بمجرد موافقة الكونغرس الأمريكي على الصفقة.