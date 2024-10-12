بعد إعصار ميلتون المدمر .. تماسيح عملاقة تقتحم المنازل في فلوريدا

وطنا اليوم_بدأت التماسيح تجوب شوارع فلوريدا وتجتاح منازل سكانها في مشهد فريد من نوعه وغير مسبوق، وذلك مع مواصلة إعصار ميلتون العاتي ضرب ولاية فلوريدا الأميركية لليلة الثانية على التوالي.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، “أن سكان فلوريدا بدأوا بعد إعصار ميلتون بمواجهة التماسيح في الشوارع والساحات التي غمرتها المياه وحتى داخل المنازل”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو حول ذلك، حيث أظهر أحد المقاطع تمساحا يستريح على الشرفة الأمامية لأحد المنازل في مدينة تامبا في فلوريدا صباح الخميس.

ووفقا لتقارير إخبارية محلية “هاجم تمساح آخر إطار سيارة أثناء مروره عبر مياه الفيضانات في شمال مدينة فورت مايرز في فلوريدا ليلة الأربعاء”.