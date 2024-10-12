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“العفو الدولية”: إسرائيل تواصل التعتيم على الإبادة الجماعية بغزة

منذ 46 ثانية
“العفو الدولية”: إسرائيل تواصل التعتيم على الإبادة الجماعية بغزة

وطنا اليوم_قالت منظمة “العفو الدولية” بتونس، الجمعة، إن إسرائيل تواصل التعتيم على جرائم وانتهاكات حرب الإبادة الجماعية في غزة عبر منع وصول الصحفيين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة القطاع.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الحقوقية الدولية (فرع تونس) بالعاصمة التونسية تحت عنوان “صوت فلسطين.. نغمات الحرية ونداء الحقوق الإنسانية”.

 

وقال عضو منظمة العفو الدولية أحمد كرعود، خلال المؤتمر، إن “منع دولة الاحتلال الإسرائيلي وصول الصحفيين والصحفيات الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين والانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.

 

واعتبر كرعود، أن “الصحفي في فلسطين ليس ناقلا للأخبار فقط وإنما شاهد على الأحداث، وبالتالي رفض دولة الاحتلال (إسرائيل) دخول الصحفيين غايته منعهم من أن يكونوا شهودا على ما يرتكبه جيشها من فظاعات”.

 

ولفت إلى أن “استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين أدى إلى استشهاد أكثر من 160 منهم، علاوة على تعرض عديد الصحفيين الآخرين لإصابات أو الفقدان أو الاعتقال”.


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