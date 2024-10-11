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منسق الأمم المتحدة يدعو إلى تسهيل وصول المزارعين الفلسطينيين لبساتينهم ويعلن عن دعم مالي لموسم الزيتون

منذ 21 ثانية
منسق الأمم المتحدة يدعو إلى تسهيل وصول المزارعين الفلسطينيين لبساتينهم ويعلن عن دعم مالي لموسم الزيتون

وطنا اليوم_أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، على ضرورة توفير الوصول الآمن للمزارعين الفلسطينيين إلى بساتينهم دون أي عوائق. جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي للأمم المتحدة، حيث عبر هادي عن مخاوفه بشأن موسم قطف الزيتون المقبل في إطار زيارة دبلوماسية إلى قرية كفل حارس في محافظة سلفيت، برفقة شركاء إنسانيين وتنمويين.

وشدد هادي على أهمية موسم قطف الزيتون، الذي يُعد حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا رئيسيًا للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن نحو 10 آلاف هكتار من بساتين الزيتون لم يتم قطفها خلال العام الماضي، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها المزارعون. كما أعلن عن تخصيص 750 ألف دولار من صندوق المساعدات الإنسانية لدعم مزارعي الزيتون في فلسطين هذا العام .


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