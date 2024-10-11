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منظمة يابانية تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2024

منذ 40 ثانية
منظمة يابانية تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2024

وطنا اليوم:أعلنت لجنة جائزة نوبل في النرويج اليوم الجمعة فوز المنظمة اليابانية “نيهون هيدانكيو” بجائزة نوبل للسلام لعام 2024 تقديرا “لجهودها في مجال تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية”.
ومنظمة نيهون هيدانكيو حركة شعبية للناجين من القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي عام 1945 ومعروفة أيضا باسم “هيباكوشا”.
وقال يورغن واتني فريدنيس رئيس لجنة نوبل النرويجية لدى إعلانه اسم الفائز إن اللجنة اختارت تكريم المنظمة “لجهودها المبذولة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولإثباتها عبر شهادات أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مجددا بتاتا”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة الفائزة بأنها تشبّه الوضع في غزة بـ”اليابان قبل 80 عاما”.
وتم هذا العام اختيار 286 مرشحا لم تعلن هوياتهم، وستظل طي الكتمان لمدة 50 عاما، ولا نعلم سوى أن من بينهم 197 فردا و89 منظمة.
ويتزامن موعد منح الجائزة مع مشهد قاتم بسبب الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والمجاعة في السودان والمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وتستند جوائز نوبل باستثناء الاقتصاد إلى وصية مؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-1896)، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار) لكل فئة.
ومن المقرر تسليم الجوائز في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الذكرى السنوية لوفاة نوبل، ويجري منح جميع الجوائز بشكل تقليدي في ستوكهولم، في حين تمنح جائزة نوبل للسلام فقط في أوسلو.


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