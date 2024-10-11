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الاحتلال يكشف النقاب عن تسجيل نادر لغولدا مائير في ذكرى حرب أكتوبر

منذ 33 ثانية
الاحتلال يكشف النقاب عن تسجيل نادر لغولدا مائير في ذكرى حرب أكتوبر

وطنا اليوم:كشف أرشيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن تسجيل نادر لرئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة غولدا مائير من اجتماع حكومي خلال فترة حرب أكتوبر عام 1973.
وتقول غولدا مائير في التسجيل: “سوف يغفر لنا أشياء كثيرة، شيء واحد لن يغفر وهو الضعف، بمجرد إدراجنا في قائمة الضعفاء، سينتهي الأمر”.
التسجيل، الذي تبلغ مدته حوالي ساعة، وثق جلسة مغلقة للكابينيت الحربي هدفها مناقشة استعادة الأسرى الإسرائيليين من مصر التي جرت بوساطة الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت قناة “I24NEWS”.
وشارك في المناقشة خلال فترة حرب أكتوبر 1973 وزير الدفاع موشي ديان، ورئيس هيئة الأركان دافيد إليعازر وجنرالات من الجيش الإسرائيلي.
خلال النقاش، قال إليعازر: “طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار. يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم إلى وقف إطلاق النار”.
وتسلمت غولدا مائير رئاسة وزراء الحكومة الإسرائيلية بين 1969و1974.
وهي المرأة الوحيدة التي تولّت هذا المنصب.


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