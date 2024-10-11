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قتيل إسرائيلي ومصابون في الشمال بعد إطلاق صاروخ من لبنان

منذ 11 ثانية
قتيل إسرائيلي ومصابون في الشمال بعد إطلاق صاروخ من لبنان

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات أغلقت صباح اليوم الجمعة شوارع رئيسية في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان خشية ما وصفتها بعملية تسلل إلى عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود، وأكدت سقوط قتيل وعدد من الجرحى نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع على المنطقة.
وتحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن وجود اشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى، حيث طلب من السكان التزام بيوتهم والاحتماء بالملاجئ .
وفي ذات السياق، أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى نصب حواجز في صفد ومحيطها وسط تخوفات من عملية تسلل إلى شمال إسرائيل.
يأتي ذلك بينما قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق باتجاه منطقة يرؤون شمالي إسرائيل.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في عكا وخليج حيفا وفي كريات شمونة ومرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر رشقة صاروخية أطلقت من لبنان صباح اليوم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التقديرات الأولية أشارت إلى إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه خليج حيفا، وأكدت وقوع إصابة مباشرة لمبنى في المنطقة الصناعية بكريات بياليك في خليج حيفا نتيجة الصواريخ.
وفي وقت سابق اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو اعترض صباح اليوم طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان جنوبي إسرائيل.
وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن أكثر من 10 آلاف صاروخ وقذيفة أطلقت باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب في الشمال.


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