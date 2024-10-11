بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

22 شهيد و100 جريح جراء غارتين إسرائيليتين على قلب بيروت

منذ 51 ثانية
22 شهيد و100 جريح جراء غارتين إسرائيليتين على قلب بيروت

وطنا اليوم:أستشهد 22 شخصاً، وأصيب 100 آخرون مساء اليوم الخميس جراء غارتين إسرائيليتين على وسط بيروت، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
وقالت المصادر الأمنية إن وفيق صفا، الذي يرأس وحدة الارتباط والتنسيق لحزب الله المسؤولة عن العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، استهدفته إسرائيل مساء الخميس لكنه نجا.
وأصابت الضربات الإسرائيلية أحد الأحياء التي تعج بالمباني السكنية والمتاجر في قلب بيروت.
ولم تصدر إسرائيل تحذيرات بالإخلاء قبل الضربات ولم تهاجم منقبل المنطقة الكائنة على مسافة كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تتعرض مقار لحزب الله لقصف إسرائيلي المتكرر.
الى ذلك قال مصدر أمني لبناني إن سلسلة جديدة من الغارات الإسرائيلية امس استهدفت منطقة البقاع وبلدات الكيال والخضر ودورس وسهل النبي شيت.
وبحسب المصدر، أستشهد 23 شخصا وأصيب 26 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين ظهر امس على بلدتي الكرك ورياق في البقاع، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غارته في الجنوب على بلدات، الشعيتية والناقورة والجبين وأطراف بلدة برج قلاوي وياطر والخيام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:11

20 قتيلا في هجوم على منجم فحم بإقليم بلوشستان الباكستاني

09:07

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده شمالي غزة

06:47

هاني رشيد يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للشباب في الكراتيه

05:14

الوطني لحقوق الإنسان يطلق مجموعة عمل الشراكات لتعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان

04:36

العين آسيا ياغي تزور أكاديمية الترويج العلمي الدامجة لذوي الإعاقة

03:32

جامعة مؤتة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

02:29

إختتام مسابقة أكاديمية حكيم السنوية التاسعة بإعلان الفائزين وعروضهم المبتكرة

01:08

النائب حابس الفايز يصدر بياناً لقبيلة بني صخر

23:37

عاجل – نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

22:22

“الخارجية الفرنسية”: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا المدنيين في غزة ولبنان!

21:45

حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)

20:45

الخارجية: تصريحات سموتريتش لا تنال من الأردن ولا تلغي حق الفلسطينيين

وفيات
حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني