22 شهيد و100 جريح جراء غارتين إسرائيليتين على قلب بيروت

وطنا اليوم:أستشهد 22 شخصاً، وأصيب 100 آخرون مساء اليوم الخميس جراء غارتين إسرائيليتين على وسط بيروت، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت المصادر الأمنية إن وفيق صفا، الذي يرأس وحدة الارتباط والتنسيق لحزب الله المسؤولة عن العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، استهدفته إسرائيل مساء الخميس لكنه نجا.

وأصابت الضربات الإسرائيلية أحد الأحياء التي تعج بالمباني السكنية والمتاجر في قلب بيروت.

ولم تصدر إسرائيل تحذيرات بالإخلاء قبل الضربات ولم تهاجم منقبل المنطقة الكائنة على مسافة كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تتعرض مقار لحزب الله لقصف إسرائيلي المتكرر.

الى ذلك قال مصدر أمني لبناني إن سلسلة جديدة من الغارات الإسرائيلية امس استهدفت منطقة البقاع وبلدات الكيال والخضر ودورس وسهل النبي شيت.

وبحسب المصدر، أستشهد 23 شخصا وأصيب 26 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين ظهر امس على بلدتي الكرك ورياق في البقاع، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غارته في الجنوب على بلدات، الشعيتية والناقورة والجبين وأطراف بلدة برج قلاوي وياطر والخيام.