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جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده شمالي غزة

منذ 8 ثواني
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده شمالي غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الخمس، مقتل 3 ضباط في معارك شمال قطاع غزة، في الوقت الذي يشن فيه عملية عسكرية ضارية وحصارا شديدا على شمال القطاع.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الضباط الثلاثة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في مخيم جباليا شمالي القطاع.
وأوضحت أن القتلى هم قائد سرية في وحدة المساعدة الإدارية 5460، ونائبه وقائد صف، وكلهم برتبة رائد احتياط في الوحدة.
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت إنها أوقعت سرية مشاة ميكانيكية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.
كما أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من “المسافة صفر”، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي وقت لاحاق، قالت القسام إن مجاهديها تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من قنص جندي صهيوني شرق جبالبيا.
وتواصل قوات الاحتلال محاصرة مخيم جباليا، شمالي القطاع، لليوم السادس على التوالي.


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