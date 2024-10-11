بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الوطني لحقوق الإنسان يطلق مجموعة عمل الشراكات لتعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان

منذ 17 ثانية
الوطني لحقوق الإنسان يطلق مجموعة عمل الشراكات لتعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان

وطنا اليوم_أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، “مجموعة عمل الشراكات” لدعم التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن. وأكدت رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجموعة ستطلق مبادرات ترتكز على الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

 

من جهتها، شددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، على أهمية الشفافية والشمولية في العمل الجماعي لتعزيز حقوق الإنسان، فيما أكدت السفارة النرويجية التزامها بدعم هذه الجهود .

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:36

العين آسيا ياغي تزور أكاديمية الترويج العلمي الدامجة لذوي الإعاقة

03:32

جامعة مؤتة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

02:29

إختتام مسابقة أكاديمية حكيم السنوية التاسعة بإعلان الفائزين وعروضهم المبتكرة

01:08

النائب حابس الفايز يصدر بياناً لقبيلة بني صخر

23:37

عاجل – نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

22:22

“الخارجية الفرنسية”: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا المدنيين في غزة ولبنان!

21:45

حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)

21:40

عاجل | الأردن يستنكر تصريحات سموتريتش التحريضية .. تفاصيل

20:45

الخارجية: تصريحات سموتريتش لا تنال من الأردن ولا تلغي حق الفلسطينيين

20:17

الاحتلال يستهدف وفيق صفا بغارتين في قلب بيروت

20:09

السلامي: أعتذر عن النتيجة وأتحمل مسؤولية الخسارة أمام كوريا

19:46

الحنيطي يتابع التمرين التعبوي وثبة الأسد لاختبار الجاهزية القتالية

وفيات
حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني