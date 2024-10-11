الوطني لحقوق الإنسان يطلق مجموعة عمل الشراكات لتعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان

وطنا اليوم_أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، “مجموعة عمل الشراكات” لدعم التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن. وأكدت رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجموعة ستطلق مبادرات ترتكز على الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، شددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، على أهمية الشفافية والشمولية في العمل الجماعي لتعزيز حقوق الإنسان، فيما أكدت السفارة النرويجية التزامها بدعم هذه الجهود .