جامعة مؤتة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

وطنا اليوم _

نظم مركز الملكة رانيا للدراسات التربوية والنفسية في جامعة مؤتة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لعلم النفس، احتفالاً باليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان “الصحة النفسية في مكان العمل”.

أكدت مديرة المركز، الدكتورة وجدان الكركي، على أهمية هذه الفعالية في إبراز العلاقة بين الصحة النفسية وبيئة العمل، مشددة على ضرورة توفير بيئات عمل آمنة وصحية لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإنتاجية.

كما قدم الدكتور بلال القرالة، ممثل الجمعية الأردنية لعلم النفس، تعريفاً بالجمعية وأهدافها. وتخلل الاحتفال عدة أوراق عمل، منها ورقة للباحثة خالدة المحادين حول “تأثير بيئة العمل على الحالة النفسية”، وأخرى للدكتورة آمنة اللصاصي والدكتور صلاح العبابسة عن “التعامل مع الزملاء في بيئة ال

عمل”.