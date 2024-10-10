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هيئة تنشيط السياحة الأردنية تشارك في معرض روتس وورلد 2024

منذ ساعة واحدة
هيئة تنشيط السياحة الأردنية تشارك في معرض روتس وورلد 2024

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة في النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي “روتس وورلد 2024″، الذي اقيم في مملكة البحرين، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024 بمشاركة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومطار الملك حسين الدولي ومطار الملكة علياء الدولي .
ويُعد “روتس وورلد” أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في صناعة الطيران، حيث يجمع أكثر من 2,300 شخصية بارزة من قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى ممثلين عن 230 شركة طيران و530 مطارًا من مختلف دول العالم.
وتهدف هيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال مشاركتها في هذا المعرض إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، من خلال توسيع الروابط الجوية مع شركات الطيران والمطارات العالمية، والترويج للمواقع السياحية الأردنية، كما تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجيتها المستمرة لدعم النمو المستدام للسياحة في الأردن وزيادة أعداد الزوار، خاصة من الأسواق الدولية الجديدة.
وتشكل هذه الفعالية فرصة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في صناعة النقل الجوي والسياحة، بما يساهم في جذب المزيد من الزوار إلى الأردن مستقبلا ، وزيادة حجم الرحلات الجوية المتجهة إلى المملكة.


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