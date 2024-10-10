الاحتلال يصادر أراض للأونروا بالقدس لبناء مستوطنات

وطنا اليوم:قالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك أمر بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية.

بدورها أوضحت صحيفة يسرائيل هيوم أن منطقة مقر الأونروا في القدس ستصادر لبناء آلاف الوحدات السكنية وقالت إن المشروع في مراحل الإعداد.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافقت الأحد الماضي على مشروعي قانونين يهدفان إلى “إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل”، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء حذر الأعضاء إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط الأنروا في قطاع غزة، في حين انتقدت الولايات المتحدة الأميركية حليفتها إسرائيل وقالت إن عليها التعامل بشكل عاجل مع “الأوضاع الكارثية” في القطاع والكف عن “مفاقمة المعاناة” بالحد من تسليم المساعدات