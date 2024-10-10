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التربية تكشف موعد التسجيل لامتحانات تكميلية التوجيهي

منذ ساعة واحدة
التربية تكشف موعد التسجيل لامتحانات تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 الامتحان التكميلي، للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل.
ويبدأ التسجيل صباح يوم الأحـد الموافق 13 /10 /2024، وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 24/10/2024.
ونوهت الوزارة، أنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعدرتاريخ الانتهاء.
واوضحت أن التسجيل سيكون إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.
وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.

تعليمات:

– رسوم الاشتراك لجميع المسجلين: يُستوفى مبلغ (20) دينارًا رسم اشتراك بالإضافة إلى (10) دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة و(5) دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.

– الكتب المقررة للامتحان التكميلي 2024: يتقدم جميع الطلبة وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023 /2024 (كتب جيل 2006).


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