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الاحتلال يستهدف اليونيفيل جنوب لبنان.. إطلاق نار على 3 مواقع

منذ ساعتين
United Nations peacekeeping force in Lebanon (UNIFIL) vehicles patrol the Lebanese southern coastal area of Naqura by the border with Israel, on November 11, 2020. - Lebanon and Israel, still technically at war, held today a third round of maritime border talks under UN and US auspices to allow for offshore energy exploration. The delegations met at a base of the UN peacekeeping force UNIFIL in the Lebanese border town of Naqura. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

وطنا اليوم:أعلن مصدر بالأمم المتحدة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على 3 مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل.
فقد أعلن المصدر أن قوات إسرائيلية فتحت النار على 3 مواقع للقوة اليوم الخميس، لكنه لم يتمكن من تحديد نوع النيران.
وذكر أن أحد المواقع التي تعرضت لإطلاق النار هو القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة، وفقا لوكالة “رويترز”.
كما أكد إصابة اثنين من القوات الأممية بعد تعرض برج مراقبة لنيران دبابة إسرائيلية أمس.
جاء هذا في ظل الاشتباكات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل جنوباً.
وكانت اليونيفيل، لفتت في بيان قبل يومين، إلى أن العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6-52، جنوب شرق مارون الراس، داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة الأمر “تطورا خطيرا للغاية”.
وأضافت أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بالمهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن”.


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