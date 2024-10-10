شركة بوابة الأردن تضيء أبراج السادس دعماً لحملة التوعية بسرطان الثدي

وطنا اليوم:دعماً للجهود الوطنية في التوعية بسرطان الثدي، أعلنت شركة بوابة الأردن أنها ستضيئ ‘أبراج السادس’ باللون الوردي خلال الفترة من 10 الى 15 تشرين الأول 2024.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة تأتي كجزء من مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والتوعية بالمرض الذي يؤثر على آلاف النساء سنويًا.

وأضافت الشركة أن إضاءة الأبراج باللون الوردي تعبر عن التزامها بدعم حملات التوعية التي ويقودها البرنامج الاردني لسرطان الثدي أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وللتضامن مع النساء اللواتي يواجهن تحدي سرطان الثدي، مؤكدة أن هذا العمل يساهم في نشر رسالة الأمل والوقاية من خلال تشجيع الفحوصات الدورية والكشف المبكر.

وأوضحت أن الأبراج، التي تعتبر معلمًا وطنيًا بارزًا، ستكون رمزًا للوعي المجتمعي والدعم الصحي خلال شهر التوعية.

وفي تصريح على لسان مدير عام الشركة، السيد طارق عبد الرحمن، قال: “إن شركة بوابة الأردن ملتزمة بدعم الجهود الصحية المجتمعية، وإضاءة ‘أبراج السادس’ باللون الوردي هي رسالة تأييد لجميع النساء اللاتي يكافحن سرطان الثدي، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية.

وأضاف: “أن ‘أبراج السادس’ هي رمز وطني يحتضن المناسبات الهامة، ويعكس قيم التضامن والاهتمام بالقضايا المجتمعية.

وأكد على ان الشركة تواصل العمل لدعم المبادرات التي تسهم في تحسين الوعي الصحي ودعم المجتمع الأردني في كافة المجالات