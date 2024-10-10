ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها

وطنا اليوم:شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، كما استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم الخميس. بينما كثف حزب الله قصف البلدات والمدن في إسرائيل مستهدفا تجمعات لقواتها.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إخلاء إسرائيلية.

وأفاد مصدر بسقوط عدد من المصابين في غارة إسرائيلية قرب حاجز للجيش اللبناني في محيط بلدة حوش السيد علي بالبقاع.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أغار منذ صباح اليوم على العديد من البلدات والمدن اللبنانية من بينها الرمادية ومحيط صريفا في قضاء صور، وبلدتي دير انطار وجبال البطم جنوب البلاد.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الضهيرة في قضاء صور جنوبي لبنان.

أضرار جسيمة

في المقابل، أكد حزب الله أنه استهدف بيت هيلل ومحيط موقع المرج وموقع معيان باروخ وكريات شمونة شمالي إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة مما أدى إلى احتراقها ومقتل وجرح طاقمها.

كما قال حزب الله إنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفر غلعادي برشقة صاروخية.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مرغليوت بالجليل الأعلى، ونقلت عن شهود تأكيدهم تسجيل أضرار جسيمة.

من جانبها، طالبت بلدية كريات شمونة السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

وقال حزب الله إنه استهدف كريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وتحدث عن اعتراض عدد منها.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مجددا في كريات شمونة وكفار جلعادي وبلدات بالجليل قريبة من الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التسلل من محيط رأس الناقورة باتجاه منطقة المشيرفة جنوبي لبنان.

وضمن ما تعرف بسلسلة الهدهد، بث حزب الله صورا التقطت بمسيرة لقواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومواقع حيوية أخرى، في حيفا والكرمل.

وكان حزب الله كثف أمس من عملياته وقصفه بالصواريخ مدنا وبلدات في الجليل وقواعد عسكرية في الجولان.

وقد أدى سقوط صواريخ على كريات شمونة -حسب الإسعاف الإسرائيلي- إلى مقتل شخصين.

كما أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط احتياط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

البيانات الإسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت ما سماه بنى تحتية وأكثر من 500 بنية تحتية عملياتية ومنشآت قتالية لحزب الله، خلال العمليات المتواصلة لقواته جنوب لبنان.

وأضاف -في بيان أمس- أنه ألحق أضرارا بقدرات الحزب الصاروخية وقدرته الهجومية، كما قال إن عمليات القوات الإسرائيلية في المنطقة تدفع قوات الرضوان بعيدا عن خط التماس مع الحدود وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

وتوعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بمواصلة مهاجمة حزب الله بقوة، قائلا إن إسرائيل لن تسمح للحزب بالتقاط أنفاسه أو ترميم قوته.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ناشطا في وحدة ملف الجولان التابعة لحزب الله ويدعى أدهم جاحوت في غارة جوية على منطقة القنيطرة بسوريا.

وأضاف الجيش -في بيان- أن جاحوت كان ينقل معلومات من جهات في النظام السوري إلى حزب الله، ومعلومات على الجبهة السورية، من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان.

إلى ذلك، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بتسجيل 1645 إصابة بمبان وشركات ومناطق زراعية في إسرائيل بالبلدات القريبة من الحدود اللبنانية، جراء صواريخ حزب الله منذ بداية المواجهات قبل عام.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن أكبر الأضرار المسجلة كانت في كريات شمونة ومنارة شمالي إسرائيل.