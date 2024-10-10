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22 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين برفح

منذ ساعة واحدة
UN staff and Palestinians inspect the site after Israeli attack on a school of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in Gaza City, Gaza on July 18, 2024. Photo by Hadi Daoud apaimages

وطنا اليوم:استُشهد 22 فلسطينيا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة رفح.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 22 شهيدا ارتقوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم حالتهم خطيرة، نتيجة قصف الاحتلال مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين.
كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.


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