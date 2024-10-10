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محافظ إربد يجري جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة: إشادة بالجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية

منذ ساعة واحدة
محافظ إربد يجري جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة: إشادة بالجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية

وطنا اليوم_إربد – 10 أكتوبر 2024: قام عطوفة محافظ إربد، صباح اليوم الخميس، بجولة ميدانية تفقدية للدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، برفقة مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور شادي بني هاني.

 

وشملت الجولة زيارة مستشفى الأميرة رحمة للأطفال، حيث التقى المحافظ بمدير المستشفى الدكتور زيدون الشرمان والفريق الطبي. كما قام بزيارة مستشفى الأميرة بديعة التعليمي، والتقى بمدير المستشفى الدكتور عبدالله ملكاوي، حيث اطلع على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

 

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الإدارة والكادر الطبي في تقديم خدمات صحية متميزة، مؤكداً أهمية تعزيز هذه الجهود لضمان صحة وسلامة الموا

طنين.

 


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