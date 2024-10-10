الإفراج عن إسرائيلي اعتقل في لبنان ونقله إلى الولايات المتحدة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّه تم ترحيل المواطن الإسرائيلي الأميركي الذي اعتقل في بيروت إلى واشنطن بعد تدخّلها.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: “بضغوط أميركية، تم الإفراج عن الإسرائيلي الذي اعتقل أمس في لبنان”.

بدورها، لفتت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن بعد يوم من التقارير الواردة في لبنان عن اعتقال يهوشواع (شوكي) تارتكوفسكي في حي مرتبط بحزب الله، دفعت السلطات في واشنطن دفعت إلى ترحيله”.

واعتقل تارتاكوفسكي، بحسب تقارير، بعد دخوله لبنان في الأيام الأخيرة باعتباره صحافياً استقصائياً.

وبعد القبض عليه، عثر المحقّقون بحوزته على جواز سفر إسرائيلي.

وبحسب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي يزور فيها بيروت.