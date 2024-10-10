ارتفاع أسعار الكهرباء يثير استياء المواطنين: مطالبات بتعديل نظام احتساب الفواتير

وطنا اليوم – محمد ملكاوي:اعرب مواطنون من ذوي الدخل المحدود في تصريحات خاصة لـ”وطنا اليوم” عن غضبهم واستيائهم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء، والتي وصفوها بأنها غير مبررة، مشيرين إلى أن هذه الزيادات وضعتهم أمام تحديات مالية جديدة تزيد من أعبائهم المعيشية.

وأوضح المتضررون لـ”وطنا اليوم” أن الفواتير الصادرة مؤخراً شهدت قفزات ملحوظة في قيمة الاستهلاك، رغم عدم وجود تغيير حقيقي في نمط استخدامهم اليومي للكهرباء. واعتبروا أن هذه الزيادة تسهم بشكل كبير في الضغط على الأسر محدودة الدخل، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وعبر المواطنون عن رفضهم لتحميلهم أعباء الخسائر الناتجة عن إخفاقات وسياسات حكومات سابقة، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل العاجل وإيجاد حلول بديلة تضمن عدم المساس بجيوبهم مجدداً. وقال أحد المتضررين لـ”وطنا اليوم”: “لماذا يتم تحميلنا تبعات أخطاء لم نرتكبها؟ إن سياسات الحكومات السابقة هي المسؤولة عن الأزمات، فلماذا يتم حلها على حساب المواطن؟”.

وأكد المواطنون في حديثهم لـ”وطنا اليوم” أن الإجراءات المتخذة تحت شعار “ترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة” لا تحقق العدالة، وطالبوا بمراجعة قرار العمل بنظام الذروة وأسعار الكهرباء، والبحث عن حلول أخرى لتحسين الوضع المالي للدولة دون التأثير على حياتهم اليومية. وشددوا على أن الاستمرار في هذا النهج سيزيد من معاناتهم، ويفتح الباب أمام احتجاجات شعبية واسعة رفضاً لتلك القرارات التي أنهكت المواطن الأردني.

كما وجه المتضررون رسالة إلى الحكومة عبر “وطنا اليوم” قالوا فيها: “الأزمات تُحل بإصلاح السياسات، وليس عبر جيوب المواطنين”، داعين إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار ووضع آلية تضمن عدم تكرار هذه الزيادات التي أثقلت كاهلهم.